بعد الصعود الصاروخي في الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن

في حين بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزية 543.600 دينارًا، مقابل سعر شراء بلغ 521.600 دينارًا .
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
صعود صاروخي.. الذهب يصعد بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
الذهب لا يتوقف عن الصعود.. قفزة على الأسعار في الأردن
-
ارتفاع تسجيل الشركات بنسبة 13% خلال الثلث الأول من 2025
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن
-
بعد ارتفاع أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن
-
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن
-
انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان