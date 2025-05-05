الإثنين 2025-05-05 03:05 م
 

بعد الصعود الصاروخي في الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الإثنين، 05-05-2025 01:40 م

الوكيل الإخباري-أعلنت  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عن أسعار الليرات الذهبية، حيث بلغ سعر بيع الليرة الرشادي  471.400 دينارًا ، وسعر الشراء 456.400 دينارًا.

اضافة اعلان


في حين بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزية 543.600 دينارًا، مقابل سعر شراء بلغ  521.600 دينارًا .

 

 وارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، بالتسعيرة الثانية، 80 قرشا للغرام وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

 

 

 
 

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي برلماني أوكراني يطالب بنشر محتوى صفقة المعادن مع الولايات المتحدة

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الفارس الشوابكة

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك قوي بتماسكه وراسخ في مبادئه

فلفل

فيديو منوع بطارية جوالك تخلص بسرعة وحرارته ترتفع ؟ تابع معي الحل !

ؤيرلبف

فيديو منوع الأمير عبدالله آل سعود يزور طفلة مريضة ويعد بمتابعة حالتها شخصيًا

قيثبؤ

فيديو منوع الشيف السعودي عبداللطيف الرشودي يفتتح مطعمًا شهيرًا في باريس

غلاى

فيديو منوع نال تداولًا واسعًا : شاب يشاركنا روتينه الصباحي بعد غيابه عن الدوام

ا ى

فيديو منوع معاناة الشيف بن قاسم في محاولة طبخ سمكة ضخمه

أرشيفية

فلسطين القسام تعلن تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية شرق خانيونس وتدمير آليات عسكرية



 
 



الأكثر مشاهدة