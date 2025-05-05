بعد الصعود الصاروخي في الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عن أسعار الليرات الذهبية، حيث بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 471.400 دينارًا ، وسعر الشراء 456.400 دينارًا.

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في حين بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزية 543.600 دينارًا، مقابل سعر شراء بلغ 521.600 دينارًا .

و ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، بالتسعيرة الثانية، 80 قرشا للغرام وفق نقابة الحلي والمجوهرات.