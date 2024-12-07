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بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي السبت

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أرشيفية
السبت، 07-12-2024 10:58 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن (8 غرام) محليا اليوم السبت، 428 دينارا مقابل 375 دينارا لليرة الرشادي وزن (7 غرام)، وفق نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

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وقالت النقابة إن أسعار الذهب أغلقت أمس الجمعة عند 2632 دولار للأونصة وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية حول البطالة والوظائف في الولايات المتحدة، بالإضافة لانخفاض أسعار الدولار بشكل طفيف لأسباب جيوسياسية.

 

وأضافت أن الإقبال على شراء الذهب في الوقت الحالي ضعيف وخاصة مع اقترابنا من نهاية العام، في حين يميل الاتجاه للبيع وجني الأرباح.

 

وكانت انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي السبت 30 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، 53.2 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.7 دينارا لجهة الشراء.

 

 
gnews

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