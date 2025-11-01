بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

وأضاف علان أن الطلب بالسوق المحلية انخفض على الذهب لغايات الادخار والاستثمار، فيما أن الطلب والعرض على المصاغ الذهبي على حاله بمستوى ضعيف منذ بداية العام الحالي.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يسجل نموا في صادرات الأدوية بقرابة 22 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
15.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن
-
توضيح هام من جمعية البنوك بشأن أسعار الفائدة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
أسعار الذهب تترنح وتواصل الانخفاض في الأردن
-
خلال ساعات.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية