بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 570 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 650 دينارا.

وأضاف علان أن الطلب بالسوق المحلية انخفض على الذهب لغايات الادخار والاستثمار، فيما أن الطلب والعرض على المصاغ الذهبي على حاله بمستوى ضعيف منذ بداية العام الحالي.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته، أمس الجمعة بالسوق العالمية عند 4 الآف دولار للأونصة الواحدة.