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بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
السبت، 05-04-2025 09:48 م

الوكيل الإخباري-    بلغت  سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 435 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 495 دينارا اليوم السبت وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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 وانخفضت أسعار الذهب محليا السبت، 120 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا، 61.8 دينارا، مقابل 59.8 دينارا لغايات الشراء.

 
gnews

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