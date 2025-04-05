بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 435 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 495 دينارا اليوم السبت وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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