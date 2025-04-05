بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا، 61.8 دينارا، مقابل 59.8 دينارا لغايات الشراء.
-
أخبار متعلقة
-
فرصة قوية للشراء مع هبوط أسعار الذهب في الأردن السبت
-
إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن الخميس
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة وفرصة للشراء
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
مستويات قياسية غير مسبوقة لأسعار الذهب في الأردن
-
أكثر من 38 مليون دينار الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء في شهر آذار
-
إليكم أسعار الذهب في الأردن الخميس