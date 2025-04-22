الأربعاء 2025-04-23 12:22 ص
 

بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 11:11 م
الوكيل الإخباري-    بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 485 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 554 دينارا اليوم الثلاثاء وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان

 
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الثلاثاء، 69.2 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 67.2 دينارا للغرام.
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة تطلق "تقييما استراتيجيا" للأونروا

عربي ودولي الأمم المتحدة تطلق تقييما استراتيجيا للأونروا

ارشيفية

أسواق ومال انتعاش مؤشرات الأسهم الأميركية

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الأمم المتحدة

عربي ودولي الأمم المتحدة تؤكد عدم نيتها تغيير ولاية الأونروا

البرلمان العربي

عربي ودولي البرلمان العربي يؤكد مكانة الجيش الأردني في حفظ أمن المنطقة

الامارات

عربي ودولي الإمارات تطلق مركز بيانات بكلفة 545 مليون دولار

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة

أخبار محلية شحادة: العلاقات الأردنية الأمريكية متينة ونسعى لتطويرها وزيادة التبادل التجاري

نتنياهو

عربي ودولي حكومة نتنياهو تطلب أن يحدد بار موعد استقالته



 
 



الأكثر مشاهدة