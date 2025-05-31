السبت 2025-05-31 12:35 م
 

بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
السبت، 31-05-2025 11:06 ص
الوكيل الإخباري-    بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 471 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 535 دينارا اليوم السبت وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم السبت ، 66.6 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.6 دينارا للغرام.
 
gnews

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