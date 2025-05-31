بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم السبت ، 66.6 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.6 دينارا للغرام.
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