بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

11:06 ص

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 471 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 535 دينارا اليوم السبت وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم السبت ، 66.6 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.6 دينارا للغرام.