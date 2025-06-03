الثلاثاء 2025-06-03 10:03 م
 

بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 07:55 م
الوكيل الإخباري-     بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 475 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 543 دينارا اليوم الثلاثاء وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الثلاثاء، 67.7 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.6 دينارا للغرام.
 
gnews

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