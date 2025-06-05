الخميس 2025-06-05 11:08 م
 

بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الخميس، 05-06-2025 10:22 م
الوكيل الإخباري-     بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 474 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 541 دينارا اليوم الخميس وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الخميس ، 67.6 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.6 دينارا للغرام.
 
gnews

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