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بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الإثنين، 07-07-2025 09:24 م

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 470 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 537 دينارا اليوم الاثنين.

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وانخفضت أسعار الذهب، محليا، الاثنين، 70 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، 67.1 دينارا.

 
 
gnews

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