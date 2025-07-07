بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

وانخفضت أسعار الذهب، محليا، الاثنين، 70 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين، 67.1 دينارا.
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