بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عن أسعار الليرات الذهبية، حيث بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 478.9 دينار، وسعر الشراء 473.9 دينار.

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في حين بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزية 545.600 دينار، مقابل سعر شراء بلغ 541.6 دينار.