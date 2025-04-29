الثلاثاء 2025-04-29 02:02 م
 

بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 12:00 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عن أسعار الليرات الذهبية، حيث بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 478.9 دينار، وسعر الشراء 473.9 دينار.

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في حين بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزية 545.600 دينار، مقابل سعر شراء بلغ 541.6 دينار.

 

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، 20 قرشا للغرام، حيث بلغ غرام 21 الأكثر طلبا لدى المواطنين 67.7 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

 
gnews

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