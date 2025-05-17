بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 480.3 دينارًا، في حين بلغ سعر شرائها 461.3 دينارًا.

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أما الليرة الإنجليزي، فبلغ سعر بيعها 548.2 دينارًا، وسعر شرائها 527.2 دينارًا.