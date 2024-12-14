بعد انخفاض أسعار الذهب.. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 432 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 378 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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وقالت النقابة إن أونصة الذهب انخفضت بمقدار 50 دولار يومي الخميس والجمعة الماضيين حيث أغلق سعر الأونصة عند 2650 دولار، بانخفاض مقداره محليا بلغ 70 قرشا للغرام.

وأضافت أن الطلب والعرض على الذهب محليا ضعيف، فيما رجحت استمرار الأسعار بين 2600-2700 دولار للأونصة حتى تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد الشهر المقبل.

وكان بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين نحو 53.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 51.8 دينارا للشراء.

