بعد انخفاض أسعار الذهب.. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت

وكان بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين نحو 53.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 51.8 دينارا للشراء.
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