السبت 2024-12-14 01:17 م
 

بعد انخفاض أسعار الذهب.. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت

ا
أرشيفية
السبت، 14-12-2024 12:47 م

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 432 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 378 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

 

وقالت النقابة إن أونصة الذهب انخفضت بمقدار 50 دولار يومي الخميس والجمعة الماضيين حيث أغلق سعر الأونصة عند 2650 دولار، بانخفاض مقداره محليا بلغ 70 قرشا للغرام.

 

وأضافت أن الطلب والعرض على الذهب محليا ضعيف، فيما رجحت استمرار الأسعار بين 2600-2700 دولار للأونصة حتى تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد الشهر المقبل.

 

وكان بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين نحو 53.8 دينارا لجهة البيع، مقابل 51.8 دينارا للشراء.

 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة السورية دمشق

أخبار محلية تراجع قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 31% خلال أول 9 شهور 2024

تعبيرية

طب وصحة علامات غير معروفة عن مقدمات السكري

لقطة من الفيديو

فيديو منوع نموذج في تعليم طفلك السلوك الصحيح

صورة أرشيفية

فلسطين شهيدة وعدة إصابات بينها خطيرة في قصف الاحتلال غزة وجباليا

تعبيرية

عربي ودولي انتخابات رئاسية في جورجيا والمرشح الوحيد لاعب سابق لكرة القدم

وزارة المالية

اقتصاد محلي الحكومة تُطفئ ديونا بقيمة 3 مليارات دينار خلال أول 10 أشهر

ا

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب.. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت

ت

أخبار محلية الضريبة: استقبال طلبات التسوية مهما كانت قيمتها حتى نهاية العام



 



الأكثر مشاهدة