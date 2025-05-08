بعد انخفاض أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الخميس، 67.1 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.1 دينارا للغرام.
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