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بعد انخفاض أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الخميس، 08-05-2025 11:04 م
الوكيل الإخباري-     بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 470 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 537 دينارا اليوم الخميس وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الخميس، 67.1 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.1 دينارا للغرام.
 
gnews

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