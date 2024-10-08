الثلاثاء 2024-10-08 04:00 م
 

بعد انخفاض الذهب.. هكذا وصل سعر الليرة في الأردن !

الليرة الانجليزية تصل الى 433 دينارا في الاردن
الليرة الانجليزية تصل الى 433 دينارا
الثلاثاء، 08-10-2024 03:32 م

الوكيل الإخباري-   انخفض سعر الليرة الذهب، بأنواعها الإنجليزية والرشادية  مع انخفاض سعر غرام الذهب بمقدار 30 قرشاً اليوم الثلاثاء في الأردن.

ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 433 ديناراً، بينما وصل سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات  الى 379 ديناراً، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة  الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.

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وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً لدى الأردنيين، اليوم عند 53.5 ديناراً للبيع للمواطنين، و51.5 ديناراً للشراء منهم.

 

 
gnews

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