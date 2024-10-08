بعد انخفاض الذهب.. هكذا وصل سعر الليرة في الأردن !

ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 433 ديناراً، بينما وصل سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 379 ديناراً، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
8,33 مليون حوالة مُنفذة في الأردن منذ مطلع 2024
-
"تجارة الأردن" تطمئن: مخزونات السكر والأرز والزيوت جيدة
-
الحكومة: ارتفاع سعر البنزين في الأسبوع الأول من أكتوبر
-
مستشار اقتصادي يوجه نصائح للحكومة لتشجيع الاستثمار
-
52,1% ارتفاع الشيكات المرتجعة في الأردن
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن.. عيار 21 يصل إلى 53.5 دينارا
-
56 مليون حركة دفع بـ 8,3 مليارات دينار عبر "كليك" منذ مطلع العام