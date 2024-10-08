بعد انخفاض الذهب.. هكذا وصل سعر الليرة في الأردن !

الوكيل الإخباري- انخفض سعر الليرة الذهب، بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع انخفاض سعر غرام الذهب بمقدار 30 قرشاً اليوم الثلاثاء في الأردن.



ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 433 ديناراً، بينما وصل سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 379 ديناراً، وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.

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