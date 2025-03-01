بعد انخفاض سعر الذهب محليا.. أسعار مغرية لليرة الإنجليزي والرشادي

وكانت انخفضت أسعار الذهب محليا اليوم السبت، 60 قرشا لغرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا، حيث بلغ سعره 58 دينارا.
وقالت النقابة إن الطلب والعرض على الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا في ظل الارتفاعات القياسية التي تسيطر على أسعار الذهب عالميا وفي ظل حلول شهر رمضان المبارك.
وأضافت أن أسعار الذهب عالميا أغلقت الأسبوع الماضي عند 2859 دولارا للأونصة، لافتة إلى أن الانخفاض تأثر بعائدات السندات الأمريكية وعمليات جني الأرباح، وبسبب التوترات الجيوسياسية في العالم.
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