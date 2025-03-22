السبت 2025-03-22 12:46 م
 

بعد انخفاض وارتفاع .. تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 22-03-2025 11:07 ص
الوكيل الإخباري-  بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 61.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 59.30 دينار لجهة الشراء.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 70.50 و 54.50 و 41.40 دينار على التوالي.

ووفق رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 430 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 490 دينارا.

وقال، إن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية في حالة ضعف، يقابله طلب طفيف على السبائك والليرات الذهبية لغايات الادخار والاستثمار.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر سجل بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، رقما قياسيا جديدا عند 3023 دولارا للأونصة الواحدة، بعد أن سجل رقما قياسيا بلغ 3057 لتداولات الأسبوع، بفعل اتجاه المستثمرين للذهب كملاذ آمن.

وبين أن أسعار الذهب ارتفعت عالميا منذ بداية العام الحالي بنسبة 15 بالمئة وهو الأكبر على الإطلاق خلال فترة ثلاثة شهور.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بلا

منوعات تفسير حلم الحقيبة في المنام: دلالات ورموز

ارشيفية

منوعات وفاة طيار ونجاة طفلته في حادث سقوط طائرة صغيرة غرب ألمانيا

تعبيرية

الطقس تحذيرات من تشكل الصقيع في هذه المناطق

ؤر

فن ومشاهير تحولات مفاجئة ومفاجآت غير متوقعة في الحلقة الجديدة من "فهد البطل"

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي: المطلة مقابل بيروت

غغ

فن ومشاهير مسلسل سيد الناس : الجارحي يفتح قبر إبنه ويتصدر الترند - فيديو

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية تجارة الأردن: اهتمام ولي العهد بقطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل حافزا قويا للشركات

لل

فن ومشاهير منهم محمد رمضان.. فنانون يطرحون أغانٍ جديدة بمناسبة عيد الأم



 
 



الأكثر مشاهدة