بعد ثلاث تسعيرات.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي الأربعاء

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 478 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 546 دينارا اليوم الأربعاء.



وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.80 دينارا لغايات الشراء.

اضافة اعلان