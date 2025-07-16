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بعد ثلاث تسعيرات.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي الأربعاء

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أرشيفية
 
الأربعاء، 16-07-2025 09:19 م

الوكيل الإخباري-  بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 478 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 546 دينارا اليوم الأربعاء.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.80 دينارا لغايات الشراء.

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كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محال الصاغة 78.20 دينارا، و60.50 دينارا، و45.90 دينارا على التوالي.

 
 
gnews

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