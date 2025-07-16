بعد ثلاث تسعيرات.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي الأربعاء

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.80 دينارا لغايات الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محال الصاغة 78.20 دينارا، و60.50 دينارا، و45.90 دينارا على التوالي.
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