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بعد موجة ارتفاعات قياسية.. استقرار أسعار الذهب محليا لليوم الثاني على التوالي

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 09:48 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 59.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 57.40 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة، 68.10 دينارا و52.80 دينارا 40.10 دينارا على التوالي. 

 


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