بعد موجة الانخفاض .. أسعار الذهب محلياً تعود للصعود من جديد

وبحسب النشرة الرسمية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 115.100 دينار أردني، مقابل 111.100 دينار للشراء.
كما سجل غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا في السوق المحلية، 101.000 دينار للبيع و95.800 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
