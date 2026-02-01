الأحد 2026-02-01 10:49 ص

بعد موجة الانخفاض .. أسعار الذهب محلياً تعود للصعود من جديد

الأحد، 01-02-2026 10:30 ص
الوكيل الإخباري-  عادت أسعار الذهب في السوق المحلية إلى الارتفاع من جديد، بعد موجة من الانخفاضات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، وذلك بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، اليوم الأحد.اضافة اعلان


وبحسب النشرة الرسمية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 115.100 دينار أردني، مقابل 111.100 دينار للشراء.

كما سجل غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا في السوق المحلية، 101.000 دينار للبيع و95.800 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_220261103025363103058.jpg
 
 


