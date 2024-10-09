بـ 242 مليون دولار.. اتفاقية لتطوير ميناء الحاويات في العقبة

الوكيل الإخباري- وقعت بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، اتفاقية للتطوير والإدارة المشتركة بين شركة تطوير العقبة ومجموعة APM Terminals، إحدى كبرى شركات تشغيل الموانئ العالمية؛ لتطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة، بإجمالي استثمار مباشر يبلغ 242 مليون دولار.

اضافة اعلان



ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في تعزيز تنافسية ميناء العقبة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يعزز من قدرة العقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية ومكانتها كمركز حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد.



وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي لغايات زيادة أرقام النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الاقتصادية.



وتشكل اتفاقية التطوير والإدارة المشتركة لمشروع ميناء حاويات العقبة، التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، دعما إضافيا لهذا المشروع الذي يعتبر من أنجح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بين شركة تطوير العقبة وشركة APMT والممتدة منذ عام 2006.

وتوفر الاتفاقية مزايا عديدة من أهمها: استثمار أجنبي مباشر في المملكة بقيمة 242 مليون دولار، حيث سيتم البدء بتنفيذ الاستثمارات المتوافق عليها والانتهاء من معظمها قبل نهاية العقد الحالي عام 2031.



ومن شأن الاتفاقية أن تسهم في تحقيق الميزة التنافسية لميناء حاويات العقبة؛ كون شركة APMT من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الموانئ وإحدى شركات مجموعة MAERSK العالمية الرائدة في قطاع الشحن البحري واللوجستيات، الأمر الذي سيؤدي الى رفع الميزة التنافسية لميناء العقبة من خلال تعزيزه بخطوط شحن عالمية تسهل حركة التجارة بين الأردن وباقي موانئ العالم، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات الوطنية نحو الأسواق العالمية.



وتوفر الاتفاقية كذلك فرصة رفع الطاقة الاستيعابية لميناء حاويات العقبة لتصل لأكثر من1.7 مليون وحدة مكافئة، تضمن احتياجات المملكة للعقدين المقبلين بما في ذلك تجارة الترانزيت للدول المجاورة.

وتتضمن الاتفاقية أيضا تنفيذ مشاريع لتطوير البنى التحتية والمعدات المينائية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ للحد من الانبعاثات الكربونية تمهيدا للوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2040، ما يوفر فرصة تحقيق الميزة التنافسية للموانئ الخضراء، بشكل يتماشى مع خطة النمو الأخضر الوطنية ويجعل ميناء حاويات العقبة من أوائل الموانئ في المنطقة على خارطة الشحن الأخضر.



كما تضمن الاتفاقية استمرار العمل بالميزة التفضيلية المتحققة لصالح موانئ العقبة، بحيث يضمن عدم قيام شركة APMT بالتعاقد مع ميناء آخر في منطقة المنافسة، في ظل أنها من الشركات الرائدة في إدارة الموانئ.



وتبلغ القيمة التقديرية لحصة شركة تطوير العقبة من الإيرادات المتوقعة الاتفاقية حوالي 2.5 مليار دولار خلال الفترة الواقعة ما بين العام 2024 ولغاية نهاية اتفاقية التمديد عام 2046، علاوة عن الضرائب ومساهمة الميناء في الاقتصاد الوطني.



وستتيح الاتفاقية المجال أمام شركة ميناء حاويات العقبة لدعم مركز العقبة للتميز بمبلغ نصف مليون دينار للمساهمة في تنفيذ برامج رفع القدرات والتدريب للكوادر الأردنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.



ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، والرئيس التنفيذي لمجموعة APMT العالمية كييث سفيندسن، بحضور وزراء الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ودولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز.



يشار إلى أن شركة ميناء حاويات العقبة شهدت منذ بدء اتفاقية الشراكة والتطوير عام 2006 تطورا كبيرا في مسيرتها، وكفاءة عالية في تشغيل ميناء الحاويات، الأمر الذي يعكسه التحسن الكبير في أداء الميناء من حيث زيادة الإنتاجية بنسبة تجاوزت 300 بالمئة مقارنة مع الفترة ما قبل عام 2006، وكذلك توسعة الرصيف القائم ليصبح بطول 1000 متر بدلا من 500 متر، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 1.3 مليون حاوية بدلا من 600 ألف حاوية.