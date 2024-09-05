بـ200 مليون دينار.. "المركزي" يطرح سندات خزينة بالمزاد

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الوكيل الإخباري- يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة،اليوم الخميس، الإصدار رقم (26) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار، وفيما يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 8 أيلول 2027، في ما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 8 أيلول 2024. اضافة اعلان





وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.



فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.





