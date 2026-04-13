بمشاركة أردنية.. اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تنطلق اليوم

الوكيل الإخباري- تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن، ابتداء من اليوم الاثنين، اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، بمشاركة واسعة من كبار مسؤولي الاقتصاد والمال حول العالم.





ويشارك الأردن هذه الاجتماعات بوفد رسمي رفيع المستوى يضم وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.



وتتزامن مشاركة الأردن في اجتماعات الربيع مع استمرار المراجعات الدورية لبرنامجه الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث بدأت بعثة الصندوق، اعتبارا من الخميس 2 نيسان الحالي، تنفيذ المراجعة الخامسة في عمّان عبر تقنية الاتصال المرئي.



وعقدت بعثة الصندوق عدة اجتماعات مع الفريق الاقتصادي الحكومي، جرى خلالها بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة.



ومن المقرر استكمال هذه المراجعات على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، بالتزامن مع تواجد الفريق الاقتصادي الحكومي هناك، ما يعكس ترابطا مباشرا بين مسار البرنامج الاقتصادي الأردني وأعمال الاجتماع الدولي السنوي.



وتأتي هذه الخطوة بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في كانون الأول الماضي، المراجعة الرابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة.



ومن شأن نجاح المراجعة الخامسة أن يتيح للأردن الحصول على دفعة جديدة بقيمة نحو 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار)، إضافة إلى نحو 110 ملايين دولار ضمن المراجعة الثانية لمرفق الصلابة والاستدامة، دعماً للبرنامج الاقتصادي الوطني.









