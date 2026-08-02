بورصة عمّان: ارتفاع صافي ربح الشركات المدرجة 14.3% خلال النصف الأول

وأظهرت البيانات المالية النصف سنوية للشركات المدرجة اليوم الأحد، أن أرباح القطاع المالي ارتفعت بنسبة 6.7%، لتبلغ 687.231 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 644.375 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2025.
وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة نمو بين القطاعات، إذ ارتفعت أرباحه بنسبة 64.3% لتصل إلى 128.134 مليون دينار، مقارنة مع 78.000 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025.
كما ارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 17.5% لتبلغ 385.130 مليون دينار، مقابل 327.726 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات، بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمّان 155 شركة، فيما زودت 153 شركة البورصة بنتائجها المالية النصف سنوية، في حين لم تقدم شركتان نتائجهما حتى تاريخ إعداد البيانات.
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