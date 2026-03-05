بورصة عمان تتجاوز ظروف المنطقة وتحقق أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع

وشهد المؤشر ارتفاعات متتالية خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما كان أداء السوق المالي من بين الأفضل في المنطقة وبمعدل تداول يومي أعلى من المتوقع.
وارتفع المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الفترة من الأول إلى الخامس من آذار إلى نحو 9.5 مليون دينار، مقارنة مع 8.6 مليون دينار في الأسبوع السابق، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10.3%.
وبلغ حجم التداول الإجمالي خلال الأسبوع نحو 47.3 مليون دينار، مقابل 42.9 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 15.1 مليون سهم جرى تنفيذها من خلال 13611 عقدا.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي لحجم التداول، تصدر القطاع المالي المرتبة الأولى بقيمة بلغت 18.47 مليون دينار مستحوذا على 39.06% من إجمالي التداولات، تلاه قطاع الخدمات بحجم تداول بلغ 15.28 مليون دينار وبنسبة 32.32%، فيما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تداول بلغ 13.53 مليون دينار وبنسبة 28.62%.
أما على صعيد مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم مع إغلاق الأسبوع إلى 3629.6 نقطة، مقارنة مع 3598.8 نقطة في الأسبوع السابق، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.86%.
وعلى المستوى القطاعي، ارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 1.31%، كما ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.8%، في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.8%.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الحالي والبالغ عددها 123 شركة مع إغلاقاتها السابقة، ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 52 شركة.
