الخميس 2026-03-05 08:08 م

بورصة عمان تتجاوز ظروف المنطقة وتحقق أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع

غ
أرشيفية
 
الخميس، 05-03-2026 06:32 م

الوكيل الإخباري- بالرغم من الظروف الإقليمية الراهنة وحالة الحرب في المنطقة، لا يزال أداء بورصة عمان إيجابيا، إذ ارتفع المؤشر القياسي العام خلال الأسبوع الحالي من 3559 نقطة في بداية الأسبوع ليصل إلى 3630 نقطة نهاية تداولات الأسبوع، بارتفاع نسبته 0.8%.

اضافة اعلان


وشهد المؤشر ارتفاعات متتالية خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما كان أداء السوق المالي من بين الأفضل في المنطقة وبمعدل تداول يومي أعلى من المتوقع.


وارتفع المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الفترة من الأول إلى الخامس من آذار إلى نحو 9.5 مليون دينار، مقارنة مع 8.6 مليون دينار في الأسبوع السابق، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10.3%.


وبلغ حجم التداول الإجمالي خلال الأسبوع نحو 47.3 مليون دينار، مقابل 42.9 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 15.1 مليون سهم جرى تنفيذها من خلال 13611 عقدا.


وعلى صعيد التوزيع القطاعي لحجم التداول، تصدر القطاع المالي المرتبة الأولى بقيمة بلغت 18.47 مليون دينار مستحوذا على 39.06% من إجمالي التداولات، تلاه قطاع الخدمات بحجم تداول بلغ 15.28 مليون دينار وبنسبة 32.32%، فيما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تداول بلغ 13.53 مليون دينار وبنسبة 28.62%.


أما على صعيد مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم مع إغلاق الأسبوع إلى 3629.6 نقطة، مقارنة مع 3598.8 نقطة في الأسبوع السابق، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.86%.


وعلى المستوى القطاعي، ارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 1.31%، كما ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.8%، في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.8%.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الحالي والبالغ عددها 123 شركة مع إغلاقاتها السابقة، ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 52 شركة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي عاجل ترامب يكشف موقفه من اختيار مجتبى خامنئي زعيما لإيران

و

أسواق ومال سعر الغاز الطبيعي في أوروبا يستأنف الصعود

ل

أخبار محلية الملك والرئيس السوري يبحثان هاتفيًا الأوضاع الإقليمية الخطيرة

ز

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غ

اقتصاد محلي بورصة عمان تتجاوز ظروف المنطقة وتحقق أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع

ت

أخبار محلية الملك: الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة انتهاك لسيادة الدول

ت

أخبار محلية ماذا قال الحنيطي لكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية؟

و

أخبار الشركات بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان"



 




الأكثر مشاهدة