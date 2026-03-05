بورصة عمان تتجاوز ظروف المنطقة وتحقق أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع

الوكيل الإخباري- بالرغم من الظروف الإقليمية الراهنة وحالة الحرب في المنطقة، لا يزال أداء بورصة عمان إيجابيا، إذ ارتفع المؤشر القياسي العام خلال الأسبوع الحالي من 3559 نقطة في بداية الأسبوع ليصل إلى 3630 نقطة نهاية تداولات الأسبوع، بارتفاع نسبته 0.8%.

وشهد المؤشر ارتفاعات متتالية خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما كان أداء السوق المالي من بين الأفضل في المنطقة وبمعدل تداول يومي أعلى من المتوقع.



وارتفع المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الفترة من الأول إلى الخامس من آذار إلى نحو 9.5 مليون دينار، مقارنة مع 8.6 مليون دينار في الأسبوع السابق، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10.3%.



وبلغ حجم التداول الإجمالي خلال الأسبوع نحو 47.3 مليون دينار، مقابل 42.9 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 15.1 مليون سهم جرى تنفيذها من خلال 13611 عقدا.



وعلى صعيد التوزيع القطاعي لحجم التداول، تصدر القطاع المالي المرتبة الأولى بقيمة بلغت 18.47 مليون دينار مستحوذا على 39.06% من إجمالي التداولات، تلاه قطاع الخدمات بحجم تداول بلغ 15.28 مليون دينار وبنسبة 32.32%، فيما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تداول بلغ 13.53 مليون دينار وبنسبة 28.62%.



أما على صعيد مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم مع إغلاق الأسبوع إلى 3629.6 نقطة، مقارنة مع 3598.8 نقطة في الأسبوع السابق، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.86%.



وعلى المستوى القطاعي، ارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 1.31%، كما ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.8%، في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.8%.