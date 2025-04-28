بورصة عمان تدعو الشركات لتزويدها بالبيانات المالية للربع الأول

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، بأن البورصة تدعو الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية للربع الأول المراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2025، وذلك عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL ، قبل نهاية شهر نيسان الحالي.

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وأكد الوظائفي أن بورصة عمّان ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية للربع الأول المراجعة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية نيسان الحالي إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري.



وأشار إلى أن البورصة ستقوم عد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة. وستكون الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.



ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الأول التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.