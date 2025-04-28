الإثنين 2025-04-28 02:04 م
 

بورصة عمان تدعو الشركات لتزويدها بالبيانات المالية للربع الأول

g
أرشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، بأن البورصة تدعو الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية للربع الأول المراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2025، وذلك عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL ، قبل نهاية شهر نيسان الحالي.

اضافة اعلان


وأكد الوظائفي أن بورصة عمّان ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية للربع الأول المراجعة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية نيسان الحالي إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري.


وأشار إلى أن البورصة ستقوم عد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة. وستكون الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.


ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الأول التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.


ومما يجدر بالذكر أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على موقـع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات ربع سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

الطقس حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس

نقود

شؤون برلمانية مذكرة نيابية تطالب بـ"رفع رواتب" موظفي المراكز الشبابية 130 دينار .. وثيقة

ل

أخبار محلية أمسية قصصية للكاتب هشام البستاني في الزرقاء

ا

شؤون برلمانية العين الكلالدة يشارك بندوة متوسطية في تركيا

نهاتتاال

طب وصحة طرق فعّالة لعلاج السعال: إليكم التفاصيل

دائرة الأراضي والمساحة

أخبار محلية "الأراضي والمساحة": لا ارتفاع على القيم الإدارية والاعتراض عليها متاح

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية عمان تحتضن الاجتماع الرابع للمشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي

ر

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض



 
 



الأكثر مشاهدة