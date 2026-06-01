بورصة عمّان تطلق الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي المالي

الوكيل الإخباري- أطلقت بورصة عمّان، الاثنين، الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر منصة "تبادل"، في خطوة تهدف إلى تعزيز انفتاح الأسواق المالية العربية على بعضها البعض وتسهيل التدفقات الاستثمارية بين البلدين.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، إن عملية الربط البيني بين بورصة عمّان وسوق أبوظبي للأوراق المالية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتسهيل التدفقات الاستثمارية بين البلدين، من خلال إتاحة وصول المستثمرين بأقل الكلف وبأعلى مستويات السيولة ضمن منظومة رقابية وتنظيمية توفر الأمان والحماية لجميع الأطراف.



وأضاف أن هذه الخطوة تمثل امتدادا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والإمارات، وتسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الإماراتيين والأجانب في بورصة عمّان، مشيرا إلى أن أداء البورصة يعكس الثقة بالاقتصاد الأردني والشركات المدرجة رغم التحديات والأزمات الإقليمية.



وأكد أبو حلتم أن الأردن أثبت قدرته على توفير بيئة استثمارية تجمع بين الأمان والسيولة والربحية للمستثمرين، مشيدا بجهود فرق العمل في الجانبين التي أسهمت في إنجاز مشروع الربط وإطلاقه رسميا.



المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، قال إن انضمام البورصة إلى منصة "تبادل" يشكل محطة جديدة في مسار التعاون الاستراتيجي بين الأردن والإمارات، موضحا أن المنصة تربط حاليا 8 أسواق مالية عربية، وأن الربط بين بورصة عمّان وسوق أبوظبي يمثل الخطوة الأولى ضمن هذا الإطار.



وأضاف أن بورصة عمّان وسوق أبوظبي للأوراق المالية أثبتتا قدرتهما على تجاوز التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.



وأشار الوظائفي إلى أن بورصة عمّان سجلت خلال عام 2025 أعلى نسبة ارتفاع في مؤشرها العام على مستوى المنطقة، وحلت في المرتبة الثالثة عشرة عالميا وفق تصنيفات "بلومبيرغ"، فيما ارتفع مؤشر العائد الكلي بنسبة 58.52%، وزادت القيمة السوقية بنحو 8.8 مليارات دينار، وبنسبة 50% مقارنة بنهاية العام السابق.



وأوضح أن الأداء الإيجابي للبورصة استند إلى مؤشرات اقتصادية وطنية إيجابية، شملت النمو الاقتصادي والصادرات وزيادة الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى السياسات التحفيزية وحالة الاستقرار المالي والنقدي والسياسي التي شهدها الأردن.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي، إن الربط مع بورصة عمّان عبر منصة "تبادل" يمثل إنجازا مهما جاء ثمرة تعاون مشترك بين سوق أبوظبي وبورصة عمّان ومؤسسات سوق رأس المال في الأردن.



وأضاف أن تطوير البنية التحتية للأسواق المالية يرتكز على عنصرين أساسيين هما وضوح الفرص الاستثمارية وسهولة الوصول إليها، مشيرا إلى أن سهولة الوصول إلى الأسواق تعد عاملا رئيسيا في انتقال رؤوس الأموال وزيادة الاستثمارات.