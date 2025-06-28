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بورصة عمان تطلق تطبيقها الجديد "Boursa" للأجهزة المحمولة

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أرشيفية
 
السبت، 28-06-2025 02:07 م

الوكيل الإخباري- أعلن المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، عن إطلاق التطبيق الجديد "Boursa" للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid، وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد.

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ويُوفّر هذا التطبيق الذي يعد نقلة نوعية في الخدمات الرقمية التي تقدمها بورصة عمّان للمستثمرين ومتابعي السوق، تجربة استخدام حديثة ومتطورة وشاملة ضمن منصة واحدة، تتيح متابعة لحظية لمعلومات تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة متضمنة عمق السوق والعقود المنفذة، ومتابعة مباشرة لنشاط التداول حسب القطاعات والأسواق والأوراق المالية الأكثر نشاطاً، فضلاً عن إمكانية إنشاء قائمة متابعة وشريط أسعار متحرك.


كما يوفر التطبيق إفصاحات الشركات وأخبار البورصة والتعاميم الصادرة عنها.


ويذكر أن التطبيق الجديد سيستبدل التطبيقين ASELive و ASE News، حيث يوفر بديلاً أكثر تطوراً ومرونة على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.


ودعا الوظائفي المستثمرين والمتابعين والمهتمين بسوق رأس المال الوطني إلى تثبيت التطبيق الجديد على أجهزتهم المحمولة من خلال متجري App Store و Play Store والتمتع بتجربة جديدة في متابعة السوق من خلال واجهة استخدام سهلة وغنية بالمعلومات الدقيقة والمحدثة.

 
gnews

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