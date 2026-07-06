بورصة عمّان تعتمد آلية جديدة لاحتساب سعر الإغلاق وتحدث نظام التداول الإلكتروني

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الوكيل الإخباري- استكملت بورصة عمّان إجراءات تحديث نظام التداول الإلكتروني (Optiq) وبنيته التقنية إلى أحدث نسخة متوفرة من الشركة الموردة للنظام، في خطوة تستهدف مواكبة أحدث التطورات العالمية في تكنولوجيا الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة وشفافية التداول، تمهيداً لتطبيق آلية جديدة لاحتساب سعر إغلاق الأوراق المالية بعد استكمال الاختبارات الفنية مع شركات الوساطة. اضافة اعلان





وقالت البورصة، في تعميم وجهته إلى شركات الوساطة، إن النسخة الجديدة من نظام التداول تتضمن مزايا تقنية ووظيفية حديثة، إلى جانب مجموعة من قواعد التداول الجديدة، مشيرة إلى أنها ستعمل على تفعيل ما يسهم منها في تطوير بيئة التداول ورفع كفاءة السوق، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال.



ويتضمن التحديث اعتماد آلية المزاودة (Closing Call) لاحتساب سعر إغلاق الأوراق المالية، بدلاً من الاعتماد على آخر سعر تم التداول عليه خلال جلسة التداول المستمر.



وبموجب الآلية الجديدة، سيتم اعتماد سعر التوازن التأشيري كسعر للإغلاق، شريطة تنفيذ تداولات بقيمة لا تقل عن ألف دينار أردني عند ذلك السعر خلال مرحلة تحديد سعر الإغلاق.



أما في حال عدم تحقق الحد الأدنى لقيمة التداول المطلوبة، فسيتم اعتماد آخر سعر تم التداول عليه خلال مرحلة التداول المستمر، أو سعر الإغلاق السابق إذا لم تشهد الورقة المالية أي تداولات خلال الجلسة.



وأقر مجلس إدارة بورصة عمّان استحداث 3 مراحل جديدة في نهاية جلسة التداول، تشمل مرحلة ما قبل الإغلاق، ومرحلة تحديد سعر الإغلاق، ومرحلة التداول على سعر الإغلاق، مع تعديل أوقات ومراحل جلسات التداول بما يتوافق مع الآلية الجديدة.



وبحسب التعديل، تمتد مرحلة التداول المستمر حتى الساعة 1:13 ظهراً، تعقبها مرحلة ما قبل الإغلاق، ثم مرحلة تحديد سعر الإغلاق، ثم مرحلة التداول على سعر الإغلاق، تليها مرحلة الإغلاق الأولية، ثم مرحلة الصفقات، وصولاً إلى الإغلاق النهائي.



وأكدت البورصة أنها نسقت مع الشركات المطورة لأنظمة إدارة الأوامر ومنصات التداول الإلكتروني، لاستكمال جميع التعديلات الفنية اللازمة بما يتوافق مع النسخة الجديدة من نظام التداول.



وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ اختبار شامل يوم الاثنين 13 تموز 2026 بمشاركة شركات الوساطة، على أن يتم بعد استكمال الاختبارات والإجراءات الفنية الإعلان عن موعد التطبيق الرسمي للنظام المطور وآلية احتساب سعر الإغلاق الجديدة.



ودعت البورصة شركات الوساطة إلى التنسيق مع مزودي أنظمة إدارة الأوامر لتثبيت النسخ المحدثة في البيئة التجريبية، وتزويدها بعناوين الأجهزة الخاصة بأنظمة PAM وOMS، وإجراء الاختبارات وفق وثيقة سيناريوهات الاختبار (Test Scenario) التي سيتم تزويدها بها، إضافة إلى إرسال الملاحظات والتغذية الراجعة بعد انتهاء الاختبارات.





