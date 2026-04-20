بورصة عمّان تغلق تداولاتها الاثنين على ارتفاع

الإثنين، 20-04-2026 06:14 م
الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، الاثنين، 17.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.9 مليون سهم، نفذت من خلال 3255 عقدا.اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3818 نقطة، بارتفاع نسبته 0.39%، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.07%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.24%، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.19%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


gnews

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يحث إيران والولايات المتحدة على خفض التصعيد وسط توتر مضيق هرمز

علما الأردن والإمارات

أخبار محلية الأردن يدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في الإمارات

الجيش الإسرائيلي يهاجم مناطق ويفجر مباني في جنوبي لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يهاجم مناطق ويفجر مباني في جنوبي لبنان

مؤسسة الإقراض الزراعي

أخبار محلية مدير "الإقراض الزراعي" يتفقد فرع المؤسسة بالأغوار الجنوبية

نوبة قلبيّة مفاجئة!

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير اثر نوبة قلبيّة مفاجئة! - صورة

مصدر لوكالة تسنيم: قرار إيران بعدم المشاركة في المفاوضات لم يتغير

عربي ودولي وكالة تسنيم: قرار إيران بعدم المشاركة في المفاوضات لم يتغير

وزارة البيئة: توزيع 263 حاوية وسلة نفايات في البلقاء

أخبار محلية وزارة البيئة: توزيع 263 حاوية وسلة نفايات في البلقاء



 
 




