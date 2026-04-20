بورصة عمّان تغلق تداولاتها الاثنين على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، الاثنين، 17.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.9 مليون سهم، نفذت من خلال 3255 عقدا.





وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3818 نقطة، بارتفاع نسبته 0.39%، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.07%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.24%، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.19%.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.





