بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان اليوم الاحد، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة إلى مستوى 2389 نقطة.



وبلغت الأسهم المتداولة نحو 2.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1836 صفقة.