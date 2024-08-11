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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان




 

الأحد، 11-08-2024 01:53 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان اليوم الاحد، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة إلى مستوى 2389 نقطة.


وبلغت الأسهم المتداولة نحو 2.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1836 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.

gnews

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