بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.21 بالمئة إلى مستوى 2394 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2069 صفقة.