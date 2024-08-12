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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان




 

الإثنين، 12-08-2024 01:58 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.21 بالمئة إلى مستوى 2394 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2069 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

gnews

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