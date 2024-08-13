الثلاثاء 2024-08-13 04:36 م
 
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان




 

الثلاثاء، 13-08-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري-  أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.05 بالمئة الى مستوى 2396 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.9 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2114 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة اخرى. 

gnews

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