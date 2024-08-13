بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.05 بالمئة الى مستوى 2396 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.9 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2114 صفقة.