بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.76 بالمئة الى مستوى 2414 نقطة.



وبلغ حجم التداول نحو 3.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2614 صفقة.