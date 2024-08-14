الأربعاء 2024-08-14 02:37 م
 
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان




 

الأربعاء، 14-08-2024 02:25 م

الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.76 بالمئة الى مستوى 2414 نقطة.


وبلغ حجم التداول نحو 3.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2614 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 12 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة اخرى.

gnews

أحدث الأخبار

محصول الزيتون

أخبار محلية جمعية زيت الزيتون ‏النسائية تسلط الضوء على مزايا "القطافات الآلية"

تعبيرية

منوعات جامعة روسية تطور أقماراً جديدة لدراسة الغلاف الجوي

الجامعة الاردنية

أخبار محلية الجامعة الأردنية تبدأ باستقبال طلبات الموازي

ذاتية التشغيل يمكنها التحرك عبر الماء

تكنولوجيا حشرة روبوتية تعمل بالبكتيريا

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

جانب من الجلسات

أخبار محلية "كلنا الأردن" تختتم برنامجا تدريبيا حول التجارة الإلكترونية بالعقبة

تعبيرية

تكنولوجيا أفضل 6 تطبيقات لتتبع مصروفاتك وتوفير أموالك في 2024

حزب الله

عربي ودولي حزب الله يهاجم تجمعا لجنود إسرائيليين





 


 


الأكثر مشاهدة