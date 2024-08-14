وبلغ حجم التداول نحو 3.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2614 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 12 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة اخرى.
-
أخبار متعلقة
-
4.940 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي في 7 أشهر
-
هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
صناعة الأردن: تحسن الطلب على الزي المدرسي مع قرب العام الدراسي الجديد
-
هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع