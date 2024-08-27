بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2019 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 22 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 49 شركة.
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