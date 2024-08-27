الثلاثاء 2024-08-27 04:26 م
 

 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الثلاثاء، 27-08-2024 02:18 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.14 بالمئة الى مستوى 2409 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2019 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 22 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 49 شركة.

 
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