بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.14 بالمئة الى مستوى 2409 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2019 صفقة.