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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

متعاملون بالبورصة
متعاملون بالبورصة
الخميس، 29-08-2024 02:15 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.16 بالمئة إلى مستوى 2413 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1992 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.

 
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