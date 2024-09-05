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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الخميس، 05-09-2024 02:45 م

الوكيل الإخباري-   - أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.08 بالمئة، إلى مستوى 2414 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1952 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 41 شركة أظهرت ارتفاعا بأسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.

 
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