بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1952 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 41 شركة أظهرت ارتفاعا بأسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.
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