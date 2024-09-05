بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- - أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.08 بالمئة، إلى مستوى 2414 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1952 صفقة.