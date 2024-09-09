بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.03 بالمئة، إلى مستوى 2413 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1871 صفقة.