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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الإثنين، 09-09-2024 03:58 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.03 بالمئة، إلى مستوى 2413 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1871 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 23 شركة، واستقرت أسعار أسهم 47 شركة أخرى.

 
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