الإثنين 2024-09-23 04:11 م
 
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الإثنين، 23-09-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان تداولاتها، اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.06 بالمئة إلى مستوى 2386 نقطة.

اضافة اعلان


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1900 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 41 شركة أخرى.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة كيف تفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا وكورونا حالياً؟

من المصدر

خاص بالوكيل بكم بيع رقم 4444-44.. ؟

تعبيرية

أخبار محلية القبض على 6 مجرمين يمتهنون الاحتيال الإلكتروني (فيديو)

تعبيرية

منوعات بعد 18 عاماً.. أمريكي يكتشف أنه كان يدفع فاتورة الكهرباء لجاره

قصف على الجنوب اللبناني

عربي ودولي 182 شهيداً في لبنان منذ صباح الإثنين

تعبيرية

المرأة والجمال ربطة العنق الرجالية صيحة الأزياء النسائية لعام2025

تعبيرية

منوعات "بعد أن تناولوا الدجاج".. تسمم مجموعة من الطلاب في المغرب

بشار الأسد

عربي ودولي الأسد يصدر مرسوما رئاسيا اليوم الاثنين



 

الأكثر مشاهدة