بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها، اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.06 بالمئة إلى مستوى 2386 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1900 صفقة.