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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الثلاثاء، 24-09-2024 03:04 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.05 بالمئة إلى مستوى 2387 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1769 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.

 
gnews

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