بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.05 بالمئة إلى مستوى 2387 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1769 صفقة.