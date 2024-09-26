بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت الأسهم المتداولة نحو 6.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين دينار، نتيجة إبرام 2125 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 23 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 42 شركة، واستقرت أسهم 26 شركة اخرى.
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