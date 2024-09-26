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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الخميس، 26-09-2024 03:35 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.38 بالمئة إلى مستوى 2387 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة نحو 6.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين دينار، نتيجة إبرام 2125 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 23 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 42 شركة، واستقرت أسهم 26 شركة اخرى.

 
gnews

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