بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع بنسبة 0.29 بالمئة الى مستوى 2400 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2241 صفقة.