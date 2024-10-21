بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان اليوم الاثنين تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمئة إلى مستوى 2403 نقاط.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.6 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1807 صفقات.