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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 01:33 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان اليوم الاثنين تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمئة إلى مستوى 2403 نقاط.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.6 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1807 صفقات.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

 
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