وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.6 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1807 صفقات.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
440 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن
-
الطاقة تطرح عطاء لشراء خدمات نقل النفط الخام
-
أسعار الذهب في الأردن الإثنين.. استقرار على مستويات مرتفعة
-
تحصيلات الضرائب ترتفع من "المبيعات" وتنخفض من "الدخل" في 8 أشهر
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
52 شركة تحصل على دعم بقيمة 50 ألف دينار ضمن برنامج تسريع الصادرات
-
إلى كم وصل سعر ليرة الذهب في الأردن؟
-
أسعار الذهب في الأردن تستقر عند أعلى سعر لها تاريخيا