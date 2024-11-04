بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.04 بالمئة، إلى مستوى 2402 نقطة، والأسهم المتداولة بلغت نحو 2.6 مليون سهم، بقيمة 3.7 مليون دينار، نتيجة عقد 2064 صفقة.

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