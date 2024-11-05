بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.01 بالمئة إلى مستوى 2403 نقاط، حيث بلغت الأسهم المتداولة نحو 3.5 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار، نتيجة عقد 2127 صفقة.

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