بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.22 بالمئة الى مستوى 2408 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2066 صفقة.