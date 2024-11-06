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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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شعار بورصة عمان
الأربعاء، 06-11-2024 02:10 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.22 بالمئة الى مستوى 2408 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2066 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة اخرى.

 
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