بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.06 بالمئة، إلى مستوى 2426 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، بقيمة 3.5 مليون دينار، نتيجة عقد 2159 صفقة.

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