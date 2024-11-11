الإثنين 2024-11-11 04:00 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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شعار بورصة عمان
الإثنين، 11-11-2024 03:40 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.06 بالمئة، إلى مستوى 2426 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، بقيمة 3.5 مليون دينار، نتيجة عقد 2159 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 24 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسهم 26 شركة، واستقرت أسهم 37 شركة أخرى.

 
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