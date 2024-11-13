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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 03:57 م

الوكيل الإخباري-  أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.11 بالمئة، إلى مستوى 2424 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2156 صفقة.

 


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 26 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.

 
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