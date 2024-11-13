بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.11 بالمئة، إلى مستوى 2424 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2156 صفقة.