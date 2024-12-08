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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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أرشيفية
الأحد، 08-12-2024 03:50 م

الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.02 بالمئة، إلى مستوى 2432 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1424 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة أخرى.

 
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