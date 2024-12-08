بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.02 بالمئة، إلى مستوى 2432 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1424 صفقة.