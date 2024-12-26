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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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أرشيفية
الخميس، 26-12-2024 03:30 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة، إلى مستوى 2466 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون دينار نتيجة عقد 1950 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى.

 
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