بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة، إلى مستوى 2466 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون دينار نتيجة عقد 1950 صفقة.

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