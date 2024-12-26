بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى.
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