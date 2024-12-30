بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.51 بالمئة، وصولا إلى مستوى 2477 نقطة.

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وبلغت حجم الأسهم المتداولة نحو 4.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 9.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2257 صفقة.