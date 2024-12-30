بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وبلغت حجم الأسهم المتداولة نحو 4.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 9.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2257 صفقة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 35 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى.
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