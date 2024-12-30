الإثنين 2024-12-30 07:32 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
الإثنين، 30-12-2024 07:17 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.51 بالمئة، وصولا إلى مستوى 2477 نقطة.

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وبلغت حجم الأسهم المتداولة نحو 4.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 9.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2257 صفقة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 35 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 18 شركة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى.

 
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